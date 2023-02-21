(Насырова) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Насырова) Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1991

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1991

Отец: Черепович Валерий

Мать: Фатима (Наталья)

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