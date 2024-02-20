(Чорабай) Феодора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чорабай) Феодора Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Чорабай Федор Певтиев

Мать: Чорабай Параскева Ильинична

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-37
Смерть
Неизвестно
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