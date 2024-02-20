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Тесленко Максим Александрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка
Бракосочетание
18.10.1917

Жена: Тесленко Елизавета Федоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесленко 2-Й Брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесленко 1-Й Брак

Смерть
Неизвестно
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