Тесленко Максим Александрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Рай-Александровка
Бракосочетание
18.10.1917
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тесленко 2-Й Брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тесленко 1-Й Брак
Смерть
Неизвестно