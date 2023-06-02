Новиков Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти05.06.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Новиков Борис
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Около 1941
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Новосибирская обл., Ирменский р-н, с. Печугово Дата призыва: Ирменский РВК, Новосибирская обл., Ирменский р-н Воинское звани... Показать все