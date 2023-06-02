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Новиков Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

05.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Новиков Борис

Мать: не указана

Призыв на военную службу
Около 1941
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Клавдия Яковлевна

Смерть
05.06.1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Новосибирская обл., Ирменский р-н, с. Печугово Дата призыва: Ирменский РВК, Новосибирская обл., Ирменский р-н Воинское звани... Показать все