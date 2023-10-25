Васильева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Романова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1983
Отец ребёнка: Васильев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1988
Сын: Васильев Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно