Васильева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Романова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1983

Сын: Васильев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1988

Сын: Васильев Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей Александрович

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