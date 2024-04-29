Небо (Naeboe) (Фрейтаг (Freytag)) Анна Шарлотта (Anna Charlotte) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНебо (Naeboe) (Фрейтаг (Freytag)) Анна Шарлотта (Anna Charlotte)

Небо (Naeboe) (Фрейтаг (Freytag)) Анна Шарлотта (Anna Charlotte)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Freytag Christoph Fedorovich

Мать: Freytag (Pfundheller) Marie Franziska Regina

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реймерс (Reimers) Густав (Gustav)

Бракосочетание
10.02.1795

Муж: Небо (Naeboe) Иоганн Петер (Johann Peter)

Рождение ребёнка
13.03.1800

Сын: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)

Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Иоганн Петер (Johann Peter)

Бракосочетание
20.03.1804

Муж: Вульф (Wulf) Иоганн Георг (Johann Georg)

Рождение ребёнка
1816

Сын: Reimers Ernst Gustav

Отец ребёнка: Реймерс (Reimers) Густав (Gustav)

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
17.08.1817

Сын: Reimers Carl Alexander Christopher

Отец ребёнка: Реймерс (Reimers) Густав (Gustav)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.05.1820

Сын: Von Reimers Reinhold Wilhelm Julius Густавович

Отец ребёнка: Реймерс (Reimers) Густав (Gustav)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.