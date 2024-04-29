Небо (Naeboe) (Фрейтаг (Freytag)) Анна Шарлотта (Anna Charlotte)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1795
Рождение ребёнка
13.03.1800
Бракосочетание
20.03.1804
Рождение ребёнка
1816
Сын: Reimers Ernst Gustav
Отец ребёнка: Реймерс (Reimers) Густав (Gustav)
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
17.08.1817
Сын: Reimers Carl Alexander Christopher
Отец ребёнка: Реймерс (Reimers) Густав (Gustav)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.05.1820
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
Неизвестно