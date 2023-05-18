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Жуков Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1874

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1874

Отец: Жуков Илья Михайлович

Мать: Жукова Мария Федоровна