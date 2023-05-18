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Жуков Василий Ильич
Жуков Василий Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1874
Пол
Мужской
Отец
Жуков Илья Михайлович
1850 г.р.
Мать
Жукова Мария Федоровна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1874
Отец:
Жуков Илья Михайлович
Мать:
Жукова Мария Федоровна
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