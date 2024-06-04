Шаповалова Прасковья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шаповалова) Любовь Васильева
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Кузьмин
Смерть
После 1850