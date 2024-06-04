Шаповалова Прасковья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Прасковья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Василий Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шаповалова) Любовь Васильева

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Кузьмин

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1850

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