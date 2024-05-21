Александр Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Федор Александрович
Мать ребёнка: не указана
запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1826
1826 г. Ф. 5, о. 44, д. 15 ИР Крестьяне госпожи Аристовой 39 Александр Фомин 58 жена его Авдотья Иванова 57 дети их Алексей 18 Дмитрий 21 жена его Марья Федорова 23 Феодор 29 жена его Парасковья Марко... Показать все
Смерть
1851
1851 О умерших Гремячка 5 69 25А Александра Фомин 83 1768 г-жи Рудановской
Упоминание
1858
1858 ф.3 о.2 д. 326 РС села Гремячева Рудановской Татьяны Петровны 10/-5- Александр Фомин 79 умер в 1851 сын его Федор 51 58 Федора Александрова сыновья 1й Григорий 20 27 Григорьев сын Борис 7... Показать все