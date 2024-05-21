Александр Фомич Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Фомич

Александр Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

запись о рождении в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1808

Сын: Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1826
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1826 г. Ф. 5, о. 44, д. 15 ИР Крестьяне госпожи Аристовой 39 Александр Фомин 58 жена его Авдотья Иванова 57 дети их Алексей 18 Дмитрий 21 жена его Марья Федорова 23 Феодор 29 жена его Парасковья Марко... Показать все
Смерть
1851
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1851 О умерших Гремячка 5 69 25А Александра Фомин 83 1768 г-жи Рудановской
Упоминание
1858
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1858 ф.3 о.2 д. 326 РС села Гремячева Рудановской Татьяны Петровны 10/-5- Александр Фомин 79 умер в 1851 сын его Федор 51 58 Федора Александрова сыновья 1й Григорий 20 27 Григорьев сын Борис 7... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.