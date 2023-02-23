Скоробогатов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1913
Дата смерти02.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1990