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Скоробогатов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1913

Дата смерти

02.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Екатерина Ивановна

Смерть
02.11.1990
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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