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(Банникова) Ирина
(Банникова) Ирина
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1795
Пол
Женский
Отец
Банниковъ Тимофей
1762 г.р.
Мать
Банникова Федосья
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Банниковъ Тимофей
Мать:
Банникова Федосья
Дурасовка
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