(Люляева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Люляева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люляевъ Игнатий

Мать: Люляева Марья

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