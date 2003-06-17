Васильев Данила Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Данила Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2003

Отец: Васильев Алексей

Мать: Васильева Ирина

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