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Васильев Данила Алексеевич
Васильев Данила Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.2003
Пол
Мужской
Отец
Васильев Алексей
1977 г.р.
Мать
Васильева Ирина
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2003
Отец:
Васильев Алексей
Мать:
Васильева Ирина
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