Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иван Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Косыгин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий Архипович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Архипович
Смерть
Неизвестно