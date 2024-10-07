Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иван Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Архипович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Косыгин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Архипович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий Архипович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Архипович

Смерть
Неизвестно

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