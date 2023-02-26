Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конашенков Кодратий Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: Ульяна
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Никифор Данилов
Мать ребёнка: Ульяна
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никита Данилов
Мать ребёнка: Ульяна
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно