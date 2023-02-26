Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конашенков Кодратий Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: Ульяна

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Никифор Данилов

Мать ребёнка: Ульяна

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Никита Данилов

Мать ребёнка: Ульяна

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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