(Адрианова Куликова) Пелагея Пименовна 06.10.1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Адрианова Куликова) Пелагея Пименовна

(Адрианова Куликова) Пелагея Пименовна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.10.1879 ст.

Дата смерти

После 1899

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1879 ст.

Отец: Куликов Пимен Адрианович / Андрианович

Мать: Куликова Сигклитикия Павловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.10.1879 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Адриан Андреевич и девка Домна Пименовна [Кули... Показать все
Восприемник
27.10.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Адриановой Анастасии Александровны
Смена фамилии
27.10.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записана восприемников под фамилией Адрианова
Восприемник
12.09.1899 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Адриановой Надежды Александровны, девица
Смерть
После 1899

Мы используем куки для улучшения работы сайта.