(Адрианова Куликова) Пелагея Пименовна
Место рождения
Дата рождения06.10.1879 ст.
Дата смертиПосле 1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
06.10.1879 ст.
дата крещения - 07.10.1879 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Адриан Андреевич и девка Домна Пименовна [Кули... Показать все
Восприемник
27.10.1895 ст.
Восприемник у Адриановой Анастасии Александровны
Смена фамилии
27.10.1895 ст.
Записана восприемников под фамилией Адрианова
Восприемник
12.09.1899 ст.
Восприемник у Адриановой Надежды Александровны, девица
Смерть
После 1899