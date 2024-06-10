Сухинина Екатерина Кириллова 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина Екатерина Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин Захар Еремеев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сухинина (Сухинина) Фотиния Захарова

Отец ребёнка: Сухинин Захар Еремеев

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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