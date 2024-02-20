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(Аянот) Кириакия Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1888

Отец: Аянот Николай Георгиевич

Мать: Пичахчи Агриппина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-93,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно
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