Минка Альмухаметова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минка Альмухаметова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Пол

Женский

Отец

1659 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Альмухамет Каткин

Мать: не указана

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