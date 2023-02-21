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Минка Альмухаметова
Минка Альмухаметова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1682
Пол
Женский
Отец
Альмухамет Каткин
1659 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец:
Альмухамет Каткин
Мать: не указана
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