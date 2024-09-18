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Кубышкина Праскева Владимировна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.10.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1910 ст.

Отец: Кубышкин Владимир Михайлович

Мать: Кубышкина (Фролова) Екатерина Никифоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.10.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Георгий Иоаннович и крестьянская девица Наталия ... Показать все
Восприемник
22.08.1918
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкина Сергея Георгиевича
Смерть
Неизвестно

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