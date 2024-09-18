Кубышкина Праскева Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.10.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.10.1910 ст.
дата крещения - 27.10.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Георгий Иоаннович и крестьянская девица Наталия ... Показать все
Восприемник
22.08.1918
Восприемник у Кубышкина Сергея Георгиевича
Смерть
Неизвестно