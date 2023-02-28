Тюмекей (Герасим)
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Кулмекей (Кирилл Семенович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Арина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Изенгилда (Семен)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Торхандей (Федор)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Хозандай (Федот)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1762