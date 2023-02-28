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Тюмекей (Герасим)

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1703

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Кулмекей (Кирилл Семенович)

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Арина

Мать ребёнка: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1732

Сын: Изенгилда (Семен)

Мать ребёнка: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1742

Сын: Торхандей (Федор)

Мать ребёнка: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1743

Сын: Хозандай (Федот)

Мать ребёнка: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1762
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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