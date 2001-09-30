Лобанова (Бурцева) Алевтина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1948
Дата смерти30.09.2001
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударикова (Лобанова) Елена
Отец ребёнка: Лобанов Александр Георгиевич
Смерть
30.09.2001