Лобанова (Бурцева) Алевтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Бурцева) Алевтина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1948

Дата смерти

30.09.2001

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударикова (Лобанова) Елена

Отец ребёнка: Лобанов Александр Георгиевич

Смерть
30.09.2001

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