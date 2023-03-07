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Чупин Сергей

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Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.12.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: Чупина Меланья

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 298 на ФС (лист 183 в книге). Д. Усть-Жеравлихи вдовы крестьянской жены Меланьи Чупиной родился сын Сергей 21.12.1821г. Воспреемник - Крестьянин Василей Густокашин. h... Показать все
Смерть
Неизвестно
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