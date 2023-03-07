Чупин Сергей
Место рождения
Дата рождения21.12.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1821 ст.
Отец: не указан
Мать: Чупина Меланья
170-9-51 (ГАТО, г. Томск). Лист 298 на ФС (лист 183 в книге). Д. Усть-Жеравлихи вдовы крестьянской жены Меланьи Чупиной родился сын Сергей 21.12.1821г. Воспреемник - Крестьянин Василей Густокашин. h... Показать все
Смерть
Неизвестно