Никифоръ Ильинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Вадарацковъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вадарацковъ Малафей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1751
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область