Болтнева Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1918
Дата смерти01.04.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.11.1918
Есть метрика о рождении. 27 28 11 1918 дочь Варвара Тшлыково гражданин Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна Тшлыково гражданин Грызунов Лавр Самсонович Тшлыково солдатка Линькова Татьяна Федоро... Показать все
Смерть
01.04.1919
Есть метрика о смерти. 18 1 4 1919 дочь Варвара Тшлыково Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна 4 мес оспа 1919