Болтнева Варвара Федоровна 28.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБолтнева Варвара Федоровна

Болтнева Варвара Федоровна

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.11.1918

Дата смерти

01.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1918

Отец: Болтнев Федор Карпович

Мать: Болтнева (Власова) Пелагея Васильевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 27 28 11 1918 дочь Варвара Тшлыково гражданин Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна Тшлыково гражданин Грызунов Лавр Самсонович Тшлыково солдатка Линькова Татьяна Федоро... Показать все
Смерть
01.04.1919
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о смерти. 18 1 4 1919 дочь Варвара Тшлыково Болтнев Федор Карпович Пелагея Васильевна 4 мес оспа 1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.