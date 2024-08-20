Bean Milo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bean Milo

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Место рождения

Provo, Utah, Utah, United States

Дата рождения

10.12.1898

Дата смерти

22.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1898

Отец: Bean James William

Мать: (Bean) Pauline Emilia Hardy

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1900
Крещение
27.01.1907
Место жительства
1910
Военная служба
С 1917 по 1918
Эмиграция
19.04.1922
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
22.06.1993
Похороны
Неизвестно

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