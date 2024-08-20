Bean Milo
Место рожденияProvo, Utah, Utah, United States
Дата рождения10.12.1898
Дата смерти22.06.1993
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1898
Отец: Bean James William
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1900
Крещение
27.01.1907
Место жительства
1910
Военная служба
С 1917 по 1918
Эмиграция
19.04.1922
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
22.06.1993
Похороны
Неизвестно