Литвинов Георгий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Георгий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1928

Дата смерти

07.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
06.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Любовь Александровна

Смерть
07.06.2004
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