Литвинов Георгий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1928
Дата смерти07.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
06.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2004