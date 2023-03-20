Розен Борис Николаевич
Место рожденияНарва
Дата рождения28.07.1896
Дата смерти07.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Нарва
Бракосочетание
24.11.1938
Жена: Розен Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розен Елена Сергеевна
Смерть
07.10.1976