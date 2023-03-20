Розен Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розен Борис Николаевич

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Место рождения

Нарва

Дата рождения

28.07.1896

Дата смерти

07.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарва
Бракосочетание
24.11.1938

Жена: Розен Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розен Елена Сергеевна

Смерть
07.10.1976
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