Агрофена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Полубояровъ Федотъ

Отец ребёнка: Савелий Михайловъ

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ленкова Батанина Ирина

Отец ребёнка: Савелий Михайловъ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Михайловъ

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