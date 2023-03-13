Агрофена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Полубояровъ Федотъ
Отец ребёнка: Савелий Михайловъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ленкова Батанина Ирина
Отец ребёнка: Савелий Михайловъ
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Михайловъ