Криницына (Солодова) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криницына (Солодова) Анисия Васильевна

Место рождения

Гледеновский 2-й, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Гледеновский 2-й, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1905

Муж: Криницын Илья Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/1dRdQ-1TjwqHIJg6dzAwReZ6QM1E4sv96/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
12.05.1906

Сын: Криницын Федор Ильич

Отец ребёнка: Криницын Илья Игнатьевич

https://drive.google.com/file/d/1cnXtIYG4_Zqfg323iI0Qfe6yivB9tUkT/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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