Криницына (Солодова) Анисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1905
https://drive.google.com/file/d/1dRdQ-1TjwqHIJg6dzAwReZ6QM1E4sv96/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
12.05.1906
Сын: Криницын Федор Ильич
Отец ребёнка: Криницын Илья Игнатьевич
https://drive.google.com/file/d/1cnXtIYG4_Zqfg323iI0Qfe6yivB9tUkT/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно