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Канунников Александр Русланович
Канунников Александр Русланович
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
24.10.2000
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Канунникова Оксана Федоровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2000
Отец: не указан
Мать:
Канунникова Оксана Федоровна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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