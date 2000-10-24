Канунников Александр Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канунников Александр Русланович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

24.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2000

Отец: не указан

Мать: Канунникова Оксана Федоровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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