Пешнютин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.?.1923
Дата смерти06.?.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешнютина (Иващенко) Анна Порфирьевна
Смерть
06.?.1977
Похороны
Неизвестно