Нерсисян Нарине Аветики
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1983
Отец: Нерсисян Аветик Ивани
Мать: Давудян Сона Паргеви
Рождение ребёнка
17.04.2004
Дочь: Степанян Нарэ Тиграни
Отец ребёнка: Степанян Тигран Корюни
Рождение ребёнка
03.01.2006
Отец ребёнка: Степанян Тигран Корюни
Рождение ребёнка
08.05.2014
Дочь: Степанян Инга Тиграни
Отец ребёнка: Степанян Тигран Корюни
Бракосочетание
Неизвестно