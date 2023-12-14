Нерсисян Нарине Аветики — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерсисян Нарине Аветики

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1983

Отец: Нерсисян Аветик Ивани

Мать: Давудян Сона Паргеви

Рождение ребёнка
17.04.2004

Дочь: Степанян Нарэ Тиграни

Отец ребёнка: Степанян Тигран Корюни

Рождение ребёнка
03.01.2006

Сын: Степанян Зорап Тиграни

Отец ребёнка: Степанян Тигран Корюни

Рождение ребёнка
08.05.2014

Дочь: Степанян Инга Тиграни

Отец ребёнка: Степанян Тигран Корюни

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанян Тигран Корюни

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