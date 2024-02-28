Евдокимова (Александрова) Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти18.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
15.11.1882
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
17.09.1884
Сын: Евдокимов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1888
Сын: Евдокимов Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
06.05.1890
Сын: Евдокимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1914
Причина смерти: рак