Евдокимова (Александрова) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Александрова) Дарья Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1863

Дата смерти

18.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Евдокимов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
15.11.1882

Сын: Евдокимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
17.09.1884

Сын: Евдокимов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.07.1888

Сын: Евдокимов Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
06.05.1890

Сын: Евдокимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1914
Причина смерти: рак
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