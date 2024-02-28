Климушкина (Игнатова) Мария Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения?.04.1898
Дата смерти?.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1898
Надгробный памятник
Место жительства
С 1910
Бракосочетание
28.01.1914
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-MJ6G?i=123&cc=1807365&personaUrl=/ark:/61903/1:1:QG2Z-VSV8
Рождение ребёнка
1915
Сын: Климушкин Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1980
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник