Климушкина (Игнатова) Мария Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Игнатова) Мария Меркурьевна

Место рождения

Федоровка, Ставропольский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

?.04.1898

Дата смерти

?.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Надгробный памятник
Место жительства
С 1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1914

Муж: Климушкин Яков Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-MJ6G?i=123&cc=1807365&personaUrl=/ark:/61903/1:1:QG2Z-VSV8
Рождение ребёнка
1915

Сын: Климушкин Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.08.1980
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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