Киселева - Занина (Ударцова) Ульяна Сергиева
Место рождения
Дата рождения05.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1804
Бракосочетание
18.02.1831
Рождение ребёнка
11.03.1832
Дочь: Дарья Иустинова
Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов
Рождение ребёнка
11.05.1833
Дочь: Гликерия Иустинова
Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов
Рождение ребёнка
18.05.1835
Дочь: Елена Иустинова
Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов
Рождение ребёнка
27.07.1838
Сын: Киселев - Занин Никанор Иустинов
Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1840
Сын: Киселев - Занин Игнатий Иустинов
Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов
Смерть
Неизвестно