Киселева - Занина (Ударцова) Ульяна Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева - Занина (Ударцова) Ульяна Сергиева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1804

Отец: Ударцов Сергий Михайлов

Мать: Ударцова (харитонова) Акилина Никифорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.02.1831

Муж: Киселев - Занин Иустин Михайлов

Рождение ребёнка
11.03.1832

Дочь: Дарья Иустинова

Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1833

Дочь: Гликерия Иустинова

Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1835

Дочь: Елена Иустинова

Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1838

Сын: Киселев - Занин Никанор Иустинов

Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1840

Сын: Киселев - Занин Игнатий Иустинов

Отец ребёнка: Киселев - Занин Иустин Михайлов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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