Дровников Николай Афанасьевич 08.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дровников Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1937

Дата смерти

13.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937

Отец: Дровников Афанасий Гаврилович

Мать: Дровникова (Степанова) Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дровникова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дровникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Дровникова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
29.05.1966

Сын: Дровников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Дровникова Тамара Петровна

Смерть
13.12.1999
Малаховка, Люберцы, Московская область
Михнеевское кладбище

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