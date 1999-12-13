Дровников Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1937
Дата смерти13.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дровникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Дровникова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
29.05.1966
Сын: Дровников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Дровникова Тамара Петровна
Смерть
13.12.1999
Малаховка, Люберцы, Московская область
Михнеевское кладбище