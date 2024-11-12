Додонов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1815
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1815
Отец: Додонов Василий Аксенович
Мать: Алёна
Крестьянин господина Ислентьева
Бракосочетание
11.02.1834
1 брак
Бракосочетание
27.01.1841
Для Ивана - второй брак Поручители по жениху: Степан Петрович и Филипп Матвеев По невесте: Иван Елизаров и Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Додонов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1847
Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Буланова (Додонова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Додонова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна
Смерть
До 1880