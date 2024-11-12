Додонов Иван Васильевич 04.12.1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Додонов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1815

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1815

Отец: Додонов Василий Аксенович

Мать: Алёна

Крестьянин господина Ислентьева
Бракосочетание
11.02.1834

Жена: Додонова (Коржина Коротина) Параскева Ермоловна

1 брак
Бракосочетание
27.01.1841

Жена: Додонова Марфа Александровна

Для Ивана - второй брак Поручители по жениху: Степан Петрович и Филипп Матвеев По невесте: Иван Елизаров и Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
1845

Сын: Додонов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна

Рождение ребёнка
28.04.1847

Сын: Додонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Буланова (Додонова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Додонова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Додонова Марфа Александровна

Смерть
До 1880

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