Фурсов Яков Андреевич
Место рожденияс. Ячейка, Эртильский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения18.10.1911
Дата смерти25.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911
с. Ячейка, Эртильский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Анна Алексеевна
Похороны
25.12.1941
РСФСР Орловская обл.,Мценский р-н Воинское сельское поселение,сквер 1943г.
ЦАМО рф Ф - 58-977525-289
Смерть
25.12.1941
РСФСР Орловская обл.Новосильский р-н д.Александровка
Причина смерти: ВОВ Убит в бою | ЦАМО РФ . Ф - 58-818883-1106