Eckardt (Karum Карум) Хедвиг
Место рожденияGorodets, Gorodetsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Дата рождения26.01.1867
Дата смерти24.02.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1867
Gorodets, Gorodetsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Валли
Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич
Бракосочетание
13.09.1886
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Супруг(-а): Иван Юльевич Эккардт, фон
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Хедс
Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич
Рождение ребёнка
22.12.1890
Сын: Эккардт Ганс
Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эккардт Гаральд
Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич
Смерть
24.02.1934