Eckardt (Karum Карум) Хедвиг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиEckardt (Karum Карум) Хедвиг

Eckardt (Karum Карум) Хедвиг

Место рождения

Gorodets, Gorodetsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia

Дата рождения

26.01.1867

Дата смерти

24.02.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Gorodets, Gorodetsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Валли

Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич

Бракосочетание
13.09.1886

Муж: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Супруг(-а): Иван Юльевич Эккардт, фон
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Хедс

Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич

Рождение ребёнка
22.12.1890

Сын: Эккардт Ганс

Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эккардт Гаральд

Отец ребёнка: Von Eckardt-Эккардт Johannes Юльевич

Смерть
24.02.1934
Рига, Rīga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close