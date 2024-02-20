(Черкас) Анастасия Трифоновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.12.1909
Дата смерти18.12.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1909
Отец: Черкас Трифон Власович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-177,зап.-100
Смерть
18.12.1909
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-202,зап.-55