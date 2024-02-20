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(Черкас) Анастасия Трифоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.12.1909

Дата смерти

18.12.1909

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1909

Отец: Черкас Трифон Власович

Мать: Черкас Любовь Спиридоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-177,зап.-100
Смерть
18.12.1909
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-202,зап.-55
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