Круглова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кругловъ Арефей

Отец ребёнка: Кругловъ Павелъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кругловъ Павелъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кругловъ Павелъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругловъ Павелъ

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