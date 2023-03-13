Круглова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кругловъ Арефей
Отец ребёнка: Кругловъ Павелъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кругловъ Павелъ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кругловъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кругловъ Павелъ