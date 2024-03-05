Жегульская (Карманова) Акилина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Жегульский Василий Евстафьев
Отец ребёнка: Жегульский Евстафий Анисимов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Жегульская Афимья Евстафьева
Отец ребёнка: Жегульский Евстафий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно