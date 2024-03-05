Жегульская (Карманова) Акилина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская (Карманова) Акилина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Жегульский Василий Евстафьев

Отец ребёнка: Жегульский Евстафий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Жегульская Афимья Евстафьева

Отец ребёнка: Жегульский Евстафий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жегульский Евстафий Анисимов

Смерть
Неизвестно
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