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(Делиева) Василиса Агафоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1870

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
1870
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
1870

Отец: Делиев Агафон Харлампиевич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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