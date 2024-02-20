(Делиева) Василиса Агафоновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1870
Дата смерти1870
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Смерть
1870
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
1870
Отец: Делиев Агафон Харлампиевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /