Потейко Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1925
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1933
Смерть
Неизвестно