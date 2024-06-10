Потейко Федор Яковлевич 23.12.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потейко Федор Яковлевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904

Отец: Потейков Яков Васильевич

Мать: Потейко (Потейков) (Муренец) Аксинья (Ксения) Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Олейник) Елизавета Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потейко (Олейник) Елизавета Лукьяновна

Рождение ребёнка
26.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Олейник) Елизавета Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Олейник) Елизавета Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Олейник) Елизавета Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Олейник) Елизавета Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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