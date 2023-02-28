Гакова (Толкачева) Агафья Сафоновна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Толкачев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Толкачев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Бахарева Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Толкачев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Толкачева Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Толкачев Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно