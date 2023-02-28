Гакова (Толкачева) Агафья Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гакова (Толкачева) Агафья Сафоновна

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Место рождения

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Толкачев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Толкачев Матвей Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Бахарева Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Толкачев Матвей Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Толкачева Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Толкачев Матвей Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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