Дурандина Катерина Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурандина Катерина Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дурандинъ Савелий

Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ

Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дурандинъ Савелий

Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ

Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ

Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Дурандинъ Григорий

Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ

Николикино, Унженскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурандинъ Петръ

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