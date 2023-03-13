Дурандина Катерина Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дурандинъ Савелий
Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ
Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1747
Сын: Дурандинъ Савелий
Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ
Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ
Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Сын: Дурандинъ Григорий
Отец ребёнка: Дурандинъ Петръ
Николикино, Унженскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурандинъ Петръ