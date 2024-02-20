Дьяченко Гликерия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Гликерия Кирилловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.08.1914

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Дьяченко Трофим Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
06.03.1917

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Дьяченко Трофим Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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