Филина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1915 ст.
Дочь: Филина Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Филинов Семён Трофимович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно