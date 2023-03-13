Подрядова Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Прасковья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Подрядовъ Григорий

Отец ребёнка: Подрядовъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Подрядовъ Прокофий

Отец ребёнка: Подрядовъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Подрядовъ Иванъ

Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Иванъ

Смерть
1794
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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