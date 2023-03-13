Подрядова Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Подрядовъ Григорий
Отец ребёнка: Подрядовъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Подрядовъ Прокофий
Отец ребёнка: Подрядовъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Подрядовъ Иванъ
Орловка, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Иванъ
Смерть
1794
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан